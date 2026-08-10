CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19.74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -34.950 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76.20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch