Central Garden Pet: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Central Garden Pet hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1.45 USD. Im letzten Jahr hatte Central Garden Pet einen Gewinn von 1.52 USD je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 882.4 Millionen USD, gegenüber 960.9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.17 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch