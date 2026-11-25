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25.11.2026 06:37:00
Central Garden Pet: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Central Garden Pet hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Garden Pet noch ein Gewinn pro Aktie von -0.160 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Central Garden Pet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20.75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 537.5 Millionen USD im Vergleich zu 678.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3.03 USD beziffert, während im Vorjahr 2.55 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 2.94 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 5.94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3.13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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