Central Garden Pet hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Central Garden Pet hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 882.4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 960.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch