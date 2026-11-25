Central Garden Pet hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 USD gegenüber -0.160 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Central Garden Pet im vergangenen Quartal 537.5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Central Garden Pet 678.2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3.03 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Central Garden Pet ein Gewinn pro Aktie von 2.55 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Central Garden Pet im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5.94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.94 Milliarden USD im Vergleich zu 3.13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch