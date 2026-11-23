|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 23:32:15
Central Garden & Pet FY26 Profit Rises; Issues FY27 EPS Outlook
(RTTNews) - Central Garden & Pet Co. (CENT, CENTA), a consumer goods company operating in the pet and garden industries, on Monday reported higher profit for fiscal 2026, compared to the previous year.
In the after hours, the shares were trading 5.33 percent lower at $42.06, after closing Monday's trading 2.84 percent lower on the Nasdaq.
Looking ahead for fiscal 2027, the company expects adjusted earnings per share of $2.65 or better.
For fiscal 2026, net income attributable to Central Garden & Pet Company increased to $187.71 million or $3.03 per share from $162.84 million or $2.55 per share in the previous year.
Operating income increased to $285.6 million from $250.0 million in the same period last year.
Net sales declined 6 percent to $2.94 billion from $3.13 billion a year earlier, primarily due to the exit of its pet distribution business. Organic net sales increased 1 percent.
Adjusted EBITDA increased to $387.26 million from $371.0 million in the previous year.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.
Analysen zu Central Garden & Pet Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen schliesslich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street war in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.