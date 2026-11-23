(RTTNews) - Central Garden & Pet Co. (CENT, CENTA), a consumer goods company operating in the pet and garden industries, on Monday reported higher profit for fiscal 2026, compared to the previous year.

In the after hours, the shares were trading 5.33 percent lower at $42.06, after closing Monday's trading 2.84 percent lower on the Nasdaq.

Looking ahead for fiscal 2027, the company expects adjusted earnings per share of $2.65 or better.

For fiscal 2026, net income attributable to Central Garden & Pet Company increased to $187.71 million or $3.03 per share from $162.84 million or $2.55 per share in the previous year.

Operating income increased to $285.6 million from $250.0 million in the same period last year.

Net sales declined 6 percent to $2.94 billion from $3.13 billion a year earlier, primarily due to the exit of its pet distribution business. Organic net sales increased 1 percent.

Adjusted EBITDA increased to $387.26 million from $371.0 million in the previous year.

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