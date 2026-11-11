Central Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Central Finance gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16.42 LKR. Im Vorjahresviertel waren 13.48 LKR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Central Finance mit einem Umsatz von insgesamt 6.87 Milliarden LKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.63 Milliarden LKR erwirtschaftet worden waren, um 22.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch