Central China Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Central China Securities hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.040 HKD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Central China Securities 793.3 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 601.8 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch