Central China Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Central China Securities lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.04 HKD. Im letzten Jahr hatte Central China Securities einen Gewinn von 0.030 HKD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 586.5 Millionen HKD – eine Minderung von 18.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 723.7 Millionen HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch