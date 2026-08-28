Central China Securities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Central China Securities hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.79 USD gegenüber 0.470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 101.3 Millionen USD gegenüber 77.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch