Central China Securities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Central China Securities hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.57 Prozent auf 689.2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 557.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch