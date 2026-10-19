Central Bank of India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Central Bank of India äusserte sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 117.74 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102.84 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch