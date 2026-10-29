Central Bancompany gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Central Bancompany hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.440 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 333.9 Millionen USD gegenüber 306.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch