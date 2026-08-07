Central Automotive Products: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Central Automotive Products äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 43.37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Central Automotive Products 35.55 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Central Automotive Products im vergangenen Quartal 11.44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Central Automotive Products 9.80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch