Central Automotive Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Central Automotive Products hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46.66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 49.86 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 12.47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch