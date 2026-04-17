Centiel startet fulminant an der Börse

(Mit Aktienschlusskurs wiederholt)

Cadro (awp) - Centiel haben am Freitag an der Schweizer Börse SIX den Handel offiziell aufgenommen. Damit nutzt der Anbieter von unterbrechungsfreier Stromversorgung (UPS) die Firmenhülle HT5 und wagt somit den Sprung aufs Parkett. Centiel CEO Filippo Marbach läutete auch die Glocke zur Eröffnung.

Der Eröffnungskurs lag bei 3,20 Franken, womit das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 261 Millionen Franken erreichte, teilte SIX kurz nach Handelseröffnung mit. Der Start in den Handel war fulminant. In den ersten Handelsminuten zog der Wert der Papiere um über 17 Prozent an.

Zu Börsenschluss lag der Kurs der Centiel-Titel bei 3,80 Franken. Das entspricht einem Kursplus von knapp 21 Prozent.

Tomas Kindler, Global Head Exchanges bei der SIX, zeigte sich erfreut über den Börsenneuzugang. "In einem schwierigen Marktumfeld belegt Centiels Entscheidung, an die Börse zu gehen, Vertrauen in das eigene Geschäftsmodell sowie in den Schweizer Kapitalmarkt", lässt er sich zitieren.

Vor zwei Tagen hatte HT5 die Kapitalerhöhung vor der Fusion mit Centiel erfolgreich abgeschlossen und damit den Weg für den Börsenstart geebnet. Nun wird die Centiel-Aktie unter dem Tickersymbol "CNTL" an der SIX kotiert.

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