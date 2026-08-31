Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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31.08.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 5,74 CHF ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 5,74 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,84 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130'201 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Bei einem Wert von 8,92 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Bei einem Wert von 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 331,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,025 CHF belaufen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Gewinn von 0,136 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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