Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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30.09.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 6,10 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 6,10 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,18 CHF. Mit einem Wert von 6,18 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'015 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 31,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,33 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 78,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,025 CHF belaufen.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) ein EPS in Höhe von 0,131 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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