Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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30.09.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zieht am Mittwochnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 6,14 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 6,14 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. In der Spitze legte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,28 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,18 CHF. Zuletzt wechselten 140'870 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.
Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 31,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird am 24.03.2027 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in Höhe von 0,131 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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