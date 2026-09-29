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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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29.09.2026 16:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag gesucht

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 6,12 CHF.

Centiel
6.16 CHF 1.70%
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Um 16:28 Uhr stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 6,12 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'775 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,18 CHF. Bei 6,14 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 86'299 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,75 Prozent. Am 03.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF ab. Mit Abgaben von 78,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.03.2027 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,131 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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