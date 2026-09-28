Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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28.09.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 6,14 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 6,14 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'848 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,14 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,92 CHF. Bisher wurden via SIX SX 111'998 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,92 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 45,28 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,33 CHF. Dieser Wert wurde am 03.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 361,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,025 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.03.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,131 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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