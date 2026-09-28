Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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28.09.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) stabilisiert sich am Mittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 5,96 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 5,96 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'821 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,12 CHF. Das Tagestief markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,86 CHF. Bei 5,92 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 66'410 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.
Bei 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 348,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,131 CHF je Aktie in den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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