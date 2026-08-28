Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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28.08.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,88 CHF ab.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 5,88 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'326 Punkten liegt. Bei 5,86 CHF markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,92 CHF. Bisher wurden via SIX SX 45'193 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 51,70 Prozent Plus fehlen der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,33 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 77,38 Prozent würde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,136 CHF je Aktie in den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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