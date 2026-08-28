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28.08.2026 16:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gibt am Freitagnachmittag nach

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 5,80 CHF nach.

Centiel
5.76 CHF -7.10%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 5,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'289 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,78 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,92 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 349'719 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,79 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,07 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,025 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,136 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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