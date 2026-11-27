Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 5,08 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'897 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,22 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,10 CHF. Zuletzt wechselten 76'376 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Gewinne von 75,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,33 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 73,78 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,030 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.03.2027 veröffentlicht.

In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,101 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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