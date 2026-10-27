Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 5,74 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'503 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,84 CHF. Bei 5,68 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98'008 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 35,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,33 CHF. Dieser Wert wurde am 08.12.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 76,79 Prozent sinken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,030 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,102 CHF je Aktie in den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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