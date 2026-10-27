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27.10.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) steigt am Dienstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt sprang die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 5,74 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 5,74 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,84 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,68 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 256'510 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 55,40 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2025). Mit einem Kursverlust von 76,79 Prozent würde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,030 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird am 24.03.2027 gerechnet.
Experten taxieren den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,102 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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