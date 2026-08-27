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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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27.08.2026 12:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagmittag gefragt

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 6,24 CHF zu.

Centiel
6.20 CHF -1.38%
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Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 6,24 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'328 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,28 CHF. Mit einem Wert von 6,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 120'833 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 42,95 Prozent Luft nach oben. Bei 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 78,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,025 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,136 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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