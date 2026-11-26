Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 4,98 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'789 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 5,04 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,02 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 15'949 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 8,92 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 79,12 Prozent Plus fehlen der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2025 bei 1,33 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,25 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,030 CHF.

Am 24.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,101 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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