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26.10.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) schiebt sich am Mittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 5,36 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 5,36 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'464 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 5,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 43'328 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 8,92 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 66,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2025 bei 1,33 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 75,15 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,030 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.03.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,102 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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