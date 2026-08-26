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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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26.08.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,16 CHF.

Centiel
6.29 CHF -0.87%
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Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 6,16 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'469 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,22 CHF. Bei 6,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien beläuft sich auf 43'187 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Bei 1,33 CHF fiel das Papier am 03.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 78,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,025 CHF ausgeschüttet werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in Höhe von 0,136 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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