Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag mit Einbussen

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,86 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging bis auf 5,84 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,98 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien beläuft sich auf 162'887 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 52,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird am 24.03.2027 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Gewinn von 0,131 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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