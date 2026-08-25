Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 6,36 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'387 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,44 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 376'314 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,92 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Gewinne von 40,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,33 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 79,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF. Im Vorjahr hatte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Gewinn in Höhe von 0,136 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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