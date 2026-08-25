Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Hausse bei Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 6,7 Prozent auf 6,36 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 6,36 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'373 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,36 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 288'177 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 8,92 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 CHF.
In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,136 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie
Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig
Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus
Centiel-Aktie zweistellig im Plus: Ersten US-Auftrag erhalten
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.