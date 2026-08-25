Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Hausse bei Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittag

Um 12:28 Uhr sprang die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 6,36 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'373 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,36 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 288'177 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 8,92 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 CHF.

In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,136 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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