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24.11.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,32 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 5,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'764 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging bis auf 5,32 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,36 CHF. Bisher wurden heute 5'149 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.
Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF an. Mit einem Zuwachs von 67,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 74,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,030 CHF je Aktie ausschütten.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.03.2027 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) ein EPS in Höhe von 0,101 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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