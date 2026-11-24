Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 5,12 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'728 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,12 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,36 CHF. Bisher wurden heute 146'600 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Kursplus von 74,22 Prozent wieder erreichen. Am 08.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 73,98 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,030 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,101 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

Centiel-Aktie in Rot: US-Aufträge erreichen Volumen von 60,1 Millionen Dollar

Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin

Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig