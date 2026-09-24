Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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24.09.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tritt am Vormittag auf der Stelle
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 6,22 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 6,22 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'731 Punkten steht. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,22 CHF aus. In der Spitze fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,94 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 98'689 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,92 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 43,41 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 367,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.03.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in Höhe von 0,131 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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