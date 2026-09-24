Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.09.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Donnerstagmittag fester
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 6,26 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,26 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'717 Punkten notiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,40 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 6,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 190'238 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Bei 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 42,49 Prozent Plus fehlen der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,33 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 78,75 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,025 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,131 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie
Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin
Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig
Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
12:29
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tritt am Vormittag auf der Stelle (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochnachmittag tiefrot (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI etwas fester -- DAX kaum verändert -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt leicht zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.