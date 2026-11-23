Im SIX SX-Handel gewannen die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere um 09:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'486 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,14 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,14 CHF. Bisher wurden heute 9'773 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,92 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 42,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.12.2025 bei 1,33 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,030 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 präsentieren.

In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,101 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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