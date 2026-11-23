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23.11.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere zuletzt 4,3 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 5,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,38 CHF. Bei 5,14 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belief sich zuletzt auf 119'308 Aktien.
Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,92 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,030 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF aus.
Am 24.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,101 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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