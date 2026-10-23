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23.10.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) büsst am Mittag ein
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,14 CHF.
Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 5,14 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,10 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 68'872 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,09 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,030 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in Höhe von 0,114 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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