Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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23.09.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger greifen bei Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,3 Prozent auf 7,18 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 2,3 Prozent auf 7,18 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'860 Punkten tendiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,28 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 7,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 87'048 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,23 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,33 CHF. Dieser Wert wurde am 03.10.2025 erreicht. Abschläge von 81,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird am 24.03.2027 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,131 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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