Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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23.09.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochnachmittag tiefrot
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 9,7 Prozent im Minus bei 6,34 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 9,7 Prozent auf 6,34 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,34 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 643'554 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,92 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 40,69 Prozent zulegen. Bei 1,33 CHF fiel das Papier am 03.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,025 CHF belaufen.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,131 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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