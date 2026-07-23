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23.07.2026 16:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 6,58 CHF.

Centiel
6.52 CHF 2.50%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,58 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'864 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,72 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,52 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112'153 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 394,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,025 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,133 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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