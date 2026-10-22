Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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22.10.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger schicken Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 5,38 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,38 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'465 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,38 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,46 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'176 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,80 Prozent. Am 08.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,33 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,030 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Gewinn von 0,114 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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