Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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21.10.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 5,44 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 5,44 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'450 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 106'058 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 39,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,33 CHF. Dieser Wert wurde am 08.12.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 75,51 Prozent Luft nach unten.
Für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,030 CHF ausgeschüttet werden.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,114 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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