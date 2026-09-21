Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) reagiert am Nachmittag positiv

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 6,46 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'763 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,62 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,38 CHF. Zuletzt wechselten 213'167 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 38,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,33 CHF. Dieser Wert wurde am 03.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 385,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,025 CHF. Im Vorjahr erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Am 24.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,131 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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