Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verzeichnet am Mittag Verluste

Um 12:28 Uhr fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 6,30 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sank bis auf 6,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,38 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 134'658 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,59 Prozent. Am 03.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,025 CHF belaufen.

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,131 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin

Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig

Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus