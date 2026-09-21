Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.09.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,30 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 6,30 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'748 Punkten notiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sank bis auf 6,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,38 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 134'658 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,59 Prozent. Am 03.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,025 CHF belaufen.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,131 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie
Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin
Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig
Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
12:29
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verzeichnet am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin (AWP)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen zum Wochenstart freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.