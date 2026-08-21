Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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21.08.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittag im Bärenmodus
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 10,6 Prozent auf 6,24 CHF ab.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 10,6 Prozent auf 6,24 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. Im Tief verlor die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,18 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,86 CHF. Bisher wurden via SIX SX 697'045 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 42,95 Prozent zulegen. Am 03.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 369,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,030 CHF. Im Vorjahr hatte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) ein EPS in Höhe von 0,143 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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