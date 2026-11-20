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20.11.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag im Minus
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 5,36 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 5,36 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sank bis auf 5,36 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,40 CHF. Zuletzt wechselten 12'401 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.
Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 66,42 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2025 (1,33 CHF). Mit Abgaben von 75,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,030 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.03.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) ein EPS in Höhe von 0,102 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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